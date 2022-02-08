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Газета "Кишиневские новости"

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Молдова будет укреплять деловые связи с Российской Федерацией

Молдова будет укреплять деловые связи с Российской Федерацией
08 февраля
16:35 2022
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Экс-президент Молдовы Игорь Додон провёл 08 февраля первую официальную встречу в качестве председателя Молдавско-Российского Делового Союза с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

Стороны обсудили общественно-политическую и экономическую ситуацию в Молдове. Участники встречи были едины во мнении, что сотрудничество между Республикой Молдова и Российской Федерацией необходимо укреплять и углублять во всех областях, представляющих взаимный интерес, на благо граждан обоих государств.

Игорь Додон сообщил высокопоставленному дипломату, что Деловой Союз уже начал работу. На 22-23 февраля запланирован его официальный запуск.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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