Депутаты ПСРМ обратились в Минэкономики с требованием отказаться от инициативы, которой власти хотят отменить положения закона о внутренней торговле, позволяющие резервировать за отечественными производителями 50% магазинных полок. Бывший министр сельского хозяйства, советник фракции Блока коммунистов и социалистов Ион Пержу заявил, что закон помогает отечественным производителям получить доступ к торговым сетям.

«Особенно сегодня, когда сельхозпроизводители сталкиваются с дополнительными издержками из-за роста цен на топливо и удобрения, добавляются проблемы с реализацией как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Именно сегодня местные производители нуждаются в поддержке», – сказал бывший министр.

Он отметил, что положение о 50%-ной квоте для местных производителей не ограничивает право выбора потребителя.

«Доступ товаров в торговые сети будет стимулировать их, произойдет учет доходов и увеличение поступлений в бюджет, как местный, так и национальный», – сказал Пержу.

В свою очередь министр экономики Серджиу Гайбу заявил, что данная практика противоречит принципам Всемирной Торговой организации. Ранее за отмену данных положений выступила и президент Майя Санду, сославших на соглашение с ЕС.