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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы Майи Санду возглавила антирейтинг

Президент Молдовы Майи Санду возглавила антирейтинг
08 февраля
14:45 2022
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Почти 60% граждане НЕ доверяют президенту страны Майе Санду. Таковы данные опроса, реализованного CBS-AX по заказу IDIS Viitorul и ISPRI ”Ion Brătianu” из Румынии.

Чуть больше 50% граждан заявили, что совсем не доверяют главе государства, а еще 9,6% – не очень доверяют. Согласно исследованию, Майя Санду обогнала экс-президента страны Игоря Додона в части антирейтинга: ему совсем не доверяют 45,8%, еще 12,6% – не очень доверяют.

Опрос проводился с 25 января по 5 февраля, выборка составляет 1134 человек. Погрешность –3%

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