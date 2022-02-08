Почти 60% граждане НЕ доверяют президенту страны Майе Санду. Таковы данные опроса, реализованного CBS-AX по заказу IDIS Viitorul и ISPRI ”Ion Brătianu” из Румынии.

Чуть больше 50% граждан заявили, что совсем не доверяют главе государства, а еще 9,6% – не очень доверяют. Согласно исследованию, Майя Санду обогнала экс-президента страны Игоря Додона в части антирейтинга: ему совсем не доверяют 45,8%, еще 12,6% – не очень доверяют.

Опрос проводился с 25 января по 5 февраля, выборка составляет 1134 человек. Погрешность –3%