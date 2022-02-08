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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове 80% жителей страны живут хуже, чем два года назад

В Молдове 80% жителей страны живут хуже, чем два года назад
08 февраля
14:45 2022
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Тревожная тенденция! 80% граждан признались, что живут хуже, чем два года назад. Таковы данные опроса, реализованного CBS-AX по заказу IDIS Viitorul и ISPRI ”Ion Brătianu” из Румынии.

Респондентов попросили ответить на вопрос: как живут сегодня люди в Молдове в сравнении с двухгодичной давностью (2020)? 41,5% ответили, что намного хуже, а 38,6% -хуже. Только чуть больше 13% респондентов считает, что жизнь стала лучше, а 6,4% отказались отвечать на этот вопрос.

Опрос проводился с 25 января по 5 февраля, выборка составляет 1134 человек. Погрешность – 3%.

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