Среда, 9 февраля 2022, 22:13

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Молдове правящая партия ПДС резко теряет доверие граждан

В Молдове правящая партия ПДС резко теряет доверие граждан
08 февраля
14:40 2022
Версия для печати

ПСРМ возглавляет топ политических предпочтений граждан. Таковы данные опроса, реализованного CBS-AX по заказу IDIS Viitorul и ISPRI ”Ion Brătianu” из Румынии.

Согласно опросу общественного мнения, 35,6% граждан заявили, что доверяют, или очень сильно доверяют социалистам. Правящая партия – ПДС- находится на втором месте, ей доверяют 33,5%. На третьем месте ПКРМ – 30,6%, а партии Șor – 30,4%. На пятом месте в рейтинге расположилась Платформа DА – 17%. Опрос проводился с 25 января по 5 февраля, выборка составляет 1134 человек. Погрешность – 3%.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,86–0,20%
EUR20,43–0,02%
GBP24,18–0,26%
UAH0,64–0,16%
RON4,13+0,01%
RUB0,24+0,52%

Курсы валют в MDL на 09.02.2022

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд