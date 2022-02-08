ПСРМ возглавляет топ политических предпочтений граждан. Таковы данные опроса, реализованного CBS-AX по заказу IDIS Viitorul и ISPRI ”Ion Brătianu” из Румынии.

Согласно опросу общественного мнения, 35,6% граждан заявили, что доверяют, или очень сильно доверяют социалистам. Правящая партия – ПДС- находится на втором месте, ей доверяют 33,5%. На третьем месте ПКРМ – 30,6%, а партии Șor – 30,4%. На пятом месте в рейтинге расположилась Платформа DА – 17%. Опрос проводился с 25 января по 5 февраля, выборка составляет 1134 человек. Погрешность – 3%.