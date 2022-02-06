На сегодняшний день в стране 407139 человек прошли лечение и 10768 умерли от инфекции COVID-19.

На 6 февраля в Молдове подтвержден 467271 случай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 25859 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 23481 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2895 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 239 в крайне тяжелом состоянии(44 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).