На сегодняшний день в стране 397813 человек прошли лечение и 10734 умерли от инфекции COVID-19.

На 4 февраля в Молдове подтверждены 460307 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 26350 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 24808 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3146 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 183 в крайне тяжелом состоянии(29 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).