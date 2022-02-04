Исполнительный секретарь ПСРМ, вице-спикер парламента Влад Батрынча прокомментировал обыски в домах и задержание бывших депутатов-коммунистов, которые подозреваются в незаконном обогащении в результате перехода в декабре 2015 года из парламентской фракции ПКРМ в созданную ими социал-демократическую платформу «За Молдову» и присоединение к ДПМ в парламенте.

«Мы всегда выступали за законодательный запрет политической миграции депутатов.

Люди голосуют за партии, команды, платформы и доктрины.

Такое предательство должно наказываться. Но нас беспокоит ряд вопросов. Парламентское большинство Плахотнюка обеспечили почти 40 перебежчиков!

Почему юстиция PAS дала время (фору) 15 депутатам от ЛДПМ, которые перешли в парламентское большинство Плахотнюка на тех же условиях, что и депутаты-коммунисты?

Чтобы бывшие коллеги могли перепрятать наличные деньги и навести порядок в сейфах и декларациях?

Тудор Делиу и Мария Чобану неоднократно заявляли о подкупе депутатов ЛДПМ.

Почему вместе с депутатами ЛДПМ были «помилованы» депутаты-либералы, покинувшие Гимпу на тех же условиях?

Может быть, потому что с PAS сегодня работают многие бывшие либерал-демократы?

Одни – в парламенте. Другие – в президентуре и правительстве, в министерствах. В НАРЭ.

Они по-прежнему коллеги, друзья, люди из одного теста. Двойные стандарты. Избирательное правосудие PAS. Дешевое шоу на фоне роста цен на хлеб.

Перед законом все должны быть равны. Закон один для всех», – так прокомментировал Батрынча новое громкое дело о партийных перебежчиках.