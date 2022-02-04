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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове транспортные компании грозят протестами

В Молдове транспортные компании грозят протестами
04 февраля
20:15 2022
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95% профильных компаний намерены не выпустить на маршруты свои автобусы 7-9 февраля. Так, к протестным действиям присоединяется Патронажная ассоциация профессиональных транспортировщиков. Руководство ассоциации объявило о поддержке забастовки, объявленной Ассоциацией патронатов автоперевозчиков на 7-9 февраля. 

Напомним, что перевозчики требуют повысить тарифы, так как из-за непрекращающегося подорожания топлива они работают в убыток.

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