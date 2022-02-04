95% профильных компаний намерены не выпустить на маршруты свои автобусы 7-9 февраля. Так, к протестным действиям присоединяется Патронажная ассоциация профессиональных транспортировщиков. Руководство ассоциации объявило о поддержке забастовки, объявленной Ассоциацией патронатов автоперевозчиков на 7-9 февраля.

Напомним, что перевозчики требуют повысить тарифы, так как из-за непрекращающегося подорожания топлива они работают в убыток.