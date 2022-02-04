Почетный председатель ПСРМ Игорь Додон посетил 4 февраля многодетную семью в Хынчештском районе.

Так случилось, что Аурелия Михалч из села Мирешть Хынчештского района сама растит пятерых детей в возрасте от 5 лет до 21 года.

К несчастью, в прошлом году эту семью постигло большое горе – скончался 45-летний глава семейства. Аурелия работает в местном почтовом отделении и с трудом справляется с проблемами, стараясь обеспечить детям достойные условия жизни и дать им возможность получить образование, как об этом мечтал их отец Виктор.

«История семьи, то, как они не сдаются, несмотря на сложные условия, глубоко тронули меня. Передал детям необходимые вещи, приобретённые при участии других неравнодушных людей, включая телевизор, компьютер для онлайн-уроков, продукты питания, фрукты, одежду и игрушки. Пожелал им здоровья и исполнения желаний», – написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети.

Почетный председатель ПСРМ призвал всех не оставаться безразличными к участи тех, кто оказался в затруднительной ситуации, и помогать добрым словом, поступком, советом.

«Как и прежде, буду рядом с гражданами, и по меньшей мере 2-3 раза в месяц буду посещать сёла страны и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается», – пообещал Игорь Додон.