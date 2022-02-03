Парламентское большинство грубо нарушило нормы функционирования демократического государства, проигнорировав и рекомендации европейских партнеров. Об этом заявил вице-председатель парламента Влад Батрынча в ходе заседания, где рассматривался вопрос о назначении нового директора Антикоррупционного центра.

«Когда именно состоялся конкурс? Сколько кандидатов участвовало? Когда и в каких условиях был разработан регламент об отборе кандидата. Как он проходил, кто участвовал, какую оценку получил и кто основные контркандидаты человека, присутствующего сегодня на заседании»,- спрашивал Батрынча депутатов ПДС.

Председатель комиссии по праву, назначениям и иммунитету Олеся Стамате в ответ сказала, что ПДС изменила закон, и теперь директора Центра можно назначать голосами как минимум 20 депутатов.

«Спасибо за это уточнение. Одобренные поправки в закон отменили конкурс и теперь мы не можем говорить о компетентности и транспарентности. Сегодня 20 депутатов могут решить, кто является кандидатом. Мы считаем это грубым нарушением демократии, рекомендаций партнеров по развитию, например, Совета Европы», – сказал Батрынча.