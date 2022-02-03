Воскресенье, 6 февраля 2022, 01:15

Газета "Кишиневские новости"

>Свежий номер

Назад на главную Подписаться на RSS

Батрынча: В Молдове грубо нарушаются рекомендации Совета Европы

Батрынча: В Молдове грубо нарушаются рекомендации Совета Европы
03 февраля
18:55 2022
Версия для печати Поделиться

Парламентское большинство грубо нарушило нормы функционирования демократического государства, проигнорировав и рекомендации европейских партнеров. Об этом заявил вице-председатель парламента Влад Батрынча в ходе заседания, где рассматривался вопрос о назначении нового директора Антикоррупционного центра.

«Когда именно состоялся конкурс? Сколько кандидатов участвовало? Когда и в каких условиях был разработан регламент об отборе кандидата. Как он проходил, кто участвовал, какую оценку получил и кто основные контркандидаты человека, присутствующего сегодня на заседании»,- спрашивал Батрынча депутатов ПДС.

Председатель комиссии по праву, назначениям и иммунитету Олеся Стамате в ответ сказала, что ПДС изменила закон, и теперь директора Центра можно назначать голосами как минимум 20 депутатов.

«Спасибо за это уточнение. Одобренные поправки в закон отменили конкурс и теперь мы не можем говорить о компетентности и транспарентности. Сегодня 20 депутатов могут решить, кто является кандидатом. Мы считаем это грубым нарушением демократии, рекомендаций партнеров по развитию, например, Совета Европы», – сказал Батрынча.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Ирина Нам

Ирина Нам

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,850,00%
EUR20,46+0,12%
GBP24,160,00%
UAH0,630,00%
RON4,13–0,05%
RUB0,24–0,14%

Курсы валют в MDL на 06.02.2022

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд