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Газета "Кишиневские новости"

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Молдова может столкнуться с новым газовым кризисом

Молдова может столкнуться с новым газовым кризисом
28 января
11:15 2022
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Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что ожидаемый кризис можно избежать, если применить новые тарифы на природный газ с 1-го января 2022 года.

В середине февраля Молдова может столкнуться с новым кризисом, если не будет произведена оплата «Газпрому» аванса за поставляемый природный газ. Чтобы избежать этой ситуации, новые тарифы на газ для конечных потребителей нужно применить с января 2022 года. Об этом заявил Вадим Чебан.

«Если применить новые тарифы с 1 января, мы сделаем все возможное, чтобы не было дефицита газа, – сказал Чебан.

Напомним, что «Молдовагаз» обратился в НАРЭ, настаивая на увеличении тарифа на голубое топливо до 15,6 леев.

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