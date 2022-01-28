Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что ожидаемый кризис можно избежать, если применить новые тарифы на природный газ с 1-го января 2022 года.

В середине февраля Молдова может столкнуться с новым кризисом, если не будет произведена оплата «Газпрому» аванса за поставляемый природный газ. Чтобы избежать этой ситуации, новые тарифы на газ для конечных потребителей нужно применить с января 2022 года. Об этом заявил Вадим Чебан.

«Если применить новые тарифы с 1 января, мы сделаем все возможное, чтобы не было дефицита газа, – сказал Чебан.

Напомним, что «Молдовагаз» обратился в НАРЭ, настаивая на увеличении тарифа на голубое топливо до 15,6 леев.