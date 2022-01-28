Новый тариф на природный газ должен быть установлен сегодня. Национальное агентство по регулированию в энергетике(НАРЭ) проведёт заседание в 15.00. Ранее Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям потребовала сделать это до 31 января.

Уточним, что предприятие «Молдовагаз» настаивает на цене в 15,59 леев за кубометр газа.

И сегодня же ожидается, что НАРЭ может увеличить тарифы на тепло, производимого рядом предприятий страны – в Кишиневе, Бельцах, Комрате.