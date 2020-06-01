Когда нужно больше времени уделить родным, а какой день наиболее удачен для переезда? Когда нужно быть реактивным в принятии решений, а когда лучше поспешать медленно? Ответы на эти вопросы даст Небо, ведь каждым днем недели управляет своя Планета. Чего же ждать от каждого из семи «братьев»?

Понедельник в Лунном свете

Мягкая и неспешная, Луна как будто окутывает нас, не давая возможности сразу принять ритм новой рабочей недели. Это порой раздражает, но ссор в этот день нельзя допустить, особенно с родными. В этот день люди болезненно воспринимают даже легкую критику. В понедельник найдите время для семьи.

Вторник и сила Марса

Великие дела решаются во вторник. Эмоциональная составляющая поможет, если придется отстаивать свое мнение. Спорьте во вторник – самое время! Марс любит активных – ставьте далеко идущие цели и… большому кораблю большое плаванье! Здоровьем лучше заняться в другой день.

В Среду торгуем с Меркурием

Самое время для принятия быстрых решений. Хорош для сдачи экзаменов. Девиз дня: Время – деньги. Если скорость реакции – ваше слабое место, среда не ваш день. И шопоголикам в этот день совет: НЕ СЕГОДНЯ! Но если совсем невмоготу, ограничьтесь мелочевкой. Попробуйте повыгоднее «продать» начальству свои знания и опыт.

Четверг размером с Юпитер

Самая большая планета покровительствует четвергу, потому и возможности в этот день соответствующие. Подарки и поездки, кредиты и покупки, новая любовь и смелые проекты – это все в четверг! А вот обман и попытка схитрить наказуемы в этот день.

Пятница с Венерой и любовью

Уделите время себе – массажный кабинет и салон красоты, парикмахерская или барбершоп. А потом, как в омут, в романтические приключения! Планета любви благоволит! Музыка и стихи, кино и театры – в пятницу все для вас! А вот серьезные финансы – это в другой раз.

Тяжелая Суббота Сатурна

Включите мудрость и подключите все терпение, которым вас одарила природа. В давние времена по субботам ходили в церковь и подавали бедным – не надо нарушать традиций. А в недавние времена по субботам ездили за город, на дачу – на природе и сегодня лучший отдых!

Солнечное Воскресенье

Энергия и сила Солнца озарит ваш воскресный день. Направьте свои силы на получение новых знаний – им обязательно найдется применение. Все вопросы, связанные с семьей, в том числе планы, лучше решать в воскресенье. А вот ругаться и скандалить в этот день категорически нельзя.