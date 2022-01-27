Прокуроры антикоррупции проводят обыски в доме директора Национального Агентства по неподкупности Родики Анточ. Согласно СМИ, расследование проводится в рамках уголовного дела по факту незаконного обогащения и ложных сведений в декларации о доходах и собственности.

Следственные мероприятия проводятся спустя ровно месяц после того как ведомство констатировало конфликт интересов в деле председателя Конституционного суда Домники Маноле.

Напомним, что 27 апреля 2021 года Конституционный суд признал неконституционными решения, одобренные депутатами ПСРМ – ШОР, об отмене мандата судьи КС Домники Маноле. Странно, но сама она участвовала в этом заседании КС. Именно этот факт Агентство по неподкупности посчитало конфликтом интересов.

Реакция председателя КС тогда последовала незамедлительно. Она выступила с угрозами в адрес Агентства, пообещав привлечь к ответственности инспекторов ведомства. На защиту Маноле немедленно бросилась и президент страны Майя Санду, назвав незаконным решение Агентства по неподкупности. И вот теперь, похоже, прокуроры пытаются удовлетворить амбиции смертельно обиженных высокопоставленных молдавских чиновников.