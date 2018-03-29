В Стране восходящего солнца стали есть меньше соленого

Как дожить до ста лет? Это, без­условно, знают японцы, где воз­растную вековую отметку пре­одолели уже больше 60 тысяч граждан (в России таких всего 7 тысяч). В рамках года России в Японии медицинская врачеб­ная делегация приехала в нашу страну, чтобы поделиться секре­тами долголетия. Мы узнали эти лайфхаки из первых рук.

Недавно наши страны заключили вось­милетний план сотрудничества, в котором первым пунктом идет повышение продол­жительности жизни и оздоровление жителей России и Японии. Японцы в этом смысле, ко­нечно, могут подать нам здоровый пример.

Если всего в мире чуть больше 7% по­жилых старше 65 лет, то в Японии таких 27%, а к 2025 году будет больше 38% (для сравнения: в России пожилых 14%). Сред­няя продолжительность жизни мужчин здесь составляет 80 лет, а женщин — 86 лет. Но главное — Япония абсолютный чемпион по количеству активных и здоровых долгожи­телей.

Однако японцы уже столкнулись с ря­дом проблем, главная из которых — угро­жающее распространение старческой де­менции (слабоумия), которой там страдает уже 15–20% пожилых. Как рассказывает директор центра обучения и инноваций Национального центра гериатрии и ге­ронтологии Японии Хидэтоси Эндо, в его стране много энергичных старичков старше 65 лет, которые с удовольствием работают, поэтому в Японии уже подумывают о том, чтобы повысить планку для определения статуса «пожилой» до 75 лет. «С 60‑х годов прошлого века мы занимаемся вопросами поддержки пожилых. Долгосрочный уход сегодня требуется 14% стариков, и такие могут воспользоваться услугами государ­ства — к ним домой ходят врачи, медсестры; есть и специальные реабилитационные цен­тры», — говорит г‑н Хидэтоси Эндо.

Итак, как дожить до ста лет? «Прежде всего, необходимо, чтобы страна была богатой и процветающей», — в шутке ди­ректора центра обучения и инноваций Национального центра геронтологии и гериатрии Японии Кэндзи Тоба есть доля правды. Кроме того, он отмечает огромную роль правильного питания. «Раньше у нас ели очень много соли, в северных регио­нах — по 30–40 граммов в сутки. Соль, это доказано, влияет на развитие атеросклеро­за, сердечно-сосудистых заболеваний. У нас была принята государственная программа по снижению уровня потребления соли. Сей­час мы достигли уровня меньше 10 граммов в сутки, и статистика сердечно-сосудистых заболеваний серьезно улучшилась. В Рос­сии вкусная еда, но вы грешите тем, что все пересаливаете. А японская диета очень здоровая: мы едим мало жира, много рыбы. Нужно употреблять больше свежих овощей, фруктов, рыбы, молочных продуктов; мень­ше говядины, ее можно заменять курицей. Все это банальные вещи, но они имеют огромное значение. Правильный рацион — главная дорога к обеспечению долголетия. Очень полезна средиземноморская диета, которую мы изучаем в нашем центре», — го­ворит Кэндзи Тоба.

Начальник отдела политики управления пищевой промышленности минсельхоза Япо­нии Такаси Сисидо рассказывает, что питанию пожилых в стране уделяют огромное внима­ние. В каждом японском супермаркете можно найти отделы питания для тех, кому за… — по аналогии с отделами питания для детей. Здесь, к примеру, можно найти специальные обогащенные витаминами и минеральными веществами смеси для тех, кто мало ест, а значит, получает недостаточное количество необходимых веществ. Специальные добавки для размягчения пищи, которые облегчают ее проглатывание людям с расстройствами пи­щевого поведения (с годами жевать и глотать все сложнее). В Японии подобной продукции более 800 зарегистрированных наименова­ний, причем для всех возрастов.

Кроме того, необходимо следить за здо­ровьем и проходить диспансеризацию, на­правленную на раннее выявление хронических болезней: сахарного диабета, артериальной гипертонии и пр.

Еще одна важная вещь — физическая ак­тивность. Например, в Японии есть специаль­ные спортивные центры для пожилых, где они могут выполнять специально разработанные для них упражнения, направленные на рас­прямление позвоночника и профилактику еще одной беды — остеопороза. Это движение по­лучило большое распространение в стране.

Что касается профилактики деменции, то японские старики знают, что с этой целью нужно много читать, изучать иностранные языки, а главное — общаться. Хорошее об­разование и социальную востребованность здесь называют залогом ясного ума в старо­сти.

Как отмечает главный гериатр РФ Ольга Ткачева, в России система гериа­трический помощи создается только сейчас. «Долголетие — это генетика лишь на 25%; остальное зависит от образа жизни человека. Замедлить старение в наших силах. Поэтому сейчас у нас в поликлиниках появляются ге­риатры, задача которых — помочь человеку предотвратить появление болезней старости. Между прочим, такому врачу разрешено тра­тить на каждого пациента час — за это время можно хорошо понять, что с ним происходит, и дать ценные рекомендации», — говорит Ольга Ткачева.

Екатерина ПИЧУГИНА.