ЯПОНЦЫ РАСКРЫЛИ СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
В Стране восходящего солнца стали есть меньше соленого
Как дожить до ста лет? Это, безусловно, знают японцы, где возрастную вековую отметку преодолели уже больше 60 тысяч граждан (в России таких всего 7 тысяч). В рамках года России в Японии медицинская врачебная делегация приехала в нашу страну, чтобы поделиться секретами долголетия. Мы узнали эти лайфхаки из первых рук.
Недавно наши страны заключили восьмилетний план сотрудничества, в котором первым пунктом идет повышение продолжительности жизни и оздоровление жителей России и Японии. Японцы в этом смысле, конечно, могут подать нам здоровый пример.
Если всего в мире чуть больше 7% пожилых старше 65 лет, то в Японии таких 27%, а к 2025 году будет больше 38% (для сравнения: в России пожилых 14%). Средняя продолжительность жизни мужчин здесь составляет 80 лет, а женщин — 86 лет. Но главное — Япония абсолютный чемпион по количеству активных и здоровых долгожителей.
Однако японцы уже столкнулись с рядом проблем, главная из которых — угрожающее распространение старческой деменции (слабоумия), которой там страдает уже 15–20% пожилых. Как рассказывает директор центра обучения и инноваций Национального центра гериатрии и геронтологии Японии Хидэтоси Эндо, в его стране много энергичных старичков старше 65 лет, которые с удовольствием работают, поэтому в Японии уже подумывают о том, чтобы повысить планку для определения статуса «пожилой» до 75 лет. «С 60‑х годов прошлого века мы занимаемся вопросами поддержки пожилых. Долгосрочный уход сегодня требуется 14% стариков, и такие могут воспользоваться услугами государства — к ним домой ходят врачи, медсестры; есть и специальные реабилитационные центры», — говорит г‑н Хидэтоси Эндо.
Итак, как дожить до ста лет? «Прежде всего, необходимо, чтобы страна была богатой и процветающей», — в шутке директора центра обучения и инноваций Национального центра геронтологии и гериатрии Японии Кэндзи Тоба есть доля правды. Кроме того, он отмечает огромную роль правильного питания. «Раньше у нас ели очень много соли, в северных регионах — по 30–40 граммов в сутки. Соль, это доказано, влияет на развитие атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний. У нас была принята государственная программа по снижению уровня потребления соли. Сейчас мы достигли уровня меньше 10 граммов в сутки, и статистика сердечно-сосудистых заболеваний серьезно улучшилась. В России вкусная еда, но вы грешите тем, что все пересаливаете. А японская диета очень здоровая: мы едим мало жира, много рыбы. Нужно употреблять больше свежих овощей, фруктов, рыбы, молочных продуктов; меньше говядины, ее можно заменять курицей. Все это банальные вещи, но они имеют огромное значение. Правильный рацион — главная дорога к обеспечению долголетия. Очень полезна средиземноморская диета, которую мы изучаем в нашем центре», — говорит Кэндзи Тоба.
Начальник отдела политики управления пищевой промышленности минсельхоза Японии Такаси Сисидо рассказывает, что питанию пожилых в стране уделяют огромное внимание. В каждом японском супермаркете можно найти отделы питания для тех, кому за… — по аналогии с отделами питания для детей. Здесь, к примеру, можно найти специальные обогащенные витаминами и минеральными веществами смеси для тех, кто мало ест, а значит, получает недостаточное количество необходимых веществ. Специальные добавки для размягчения пищи, которые облегчают ее проглатывание людям с расстройствами пищевого поведения (с годами жевать и глотать все сложнее). В Японии подобной продукции более 800 зарегистрированных наименований, причем для всех возрастов.
Кроме того, необходимо следить за здоровьем и проходить диспансеризацию, направленную на раннее выявление хронических болезней: сахарного диабета, артериальной гипертонии и пр.
Еще одна важная вещь — физическая активность. Например, в Японии есть специальные спортивные центры для пожилых, где они могут выполнять специально разработанные для них упражнения, направленные на распрямление позвоночника и профилактику еще одной беды — остеопороза. Это движение получило большое распространение в стране.
Что касается профилактики деменции, то японские старики знают, что с этой целью нужно много читать, изучать иностранные языки, а главное — общаться. Хорошее образование и социальную востребованность здесь называют залогом ясного ума в старости.
Как отмечает главный гериатр РФ Ольга Ткачева, в России система гериатрический помощи создается только сейчас. «Долголетие — это генетика лишь на 25%; остальное зависит от образа жизни человека. Замедлить старение в наших силах. Поэтому сейчас у нас в поликлиниках появляются гериатры, задача которых — помочь человеку предотвратить появление болезней старости. Между прочим, такому врачу разрешено тратить на каждого пациента час — за это время можно хорошо понять, что с ним происходит, и дать ценные рекомендации», — говорит Ольга Ткачева.
Екатерина ПИЧУГИНА.