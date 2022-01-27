Пусть тратят собранные сбережения. Таков был ответ молдавского премьера сельхозпроизводителям, которые пожаловались на рост цен на топливо и удобрения. Наталья Гаврилица заявила, что пока не получила обращения фермеров, при этом призвала их компенсировать рост цен за счёт средств, полученных после реализации хорошего урожая прошлого года.

«Понимаем, что период сложный, так как растут цены на сырье, не производящееся в Молдове. Например, есть дефицит на международных рынках. Есть и дефицит, связанный с транзитом удобрений из России через Украину. Это означает, что профильные ассоциации должны искать более дорогие альтернативные пути. В то же время в прошлом году был хороший урожай и рекордные цены на сельхозпродукцию, большинство аграриев обладают сбережениями в этом отношении», – сказала Гаврилица.

Два дня назад ассоциация «Сила фермеров» потребовала у правительства срочно обсудить сложившуюся ситуацию, отметив беспрецедентный рост цен на топливо и удобрения. В случае отказа аграрии готовы принять соответствующие меры.