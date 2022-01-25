На сегодняшний день в стране 373179 человек прошли лечение и 10566 умерли от инфекции COVID-19.

На 25 января в Молдове подтверждены 417369 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 16824 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 21241 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2242 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 183 в крайне тяжелом состоянии(21 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).