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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 января 373179 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 января 373179 излечившихся
25 января
21:10 2022
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На сегодняшний день в стране 373179 человек прошли лечение и 10566 умерли от инфекции COVID-19.       

На 25 января в Молдове подтверждены  417369 случаев заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 16824 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 21241 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2242 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 183 в крайне тяжелом состоянии(21 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

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