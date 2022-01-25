Это спектакль, чтобы отвлечь внимание от роста цен, вызванного некомпетентностью властей. Так прокомментировал почетный председатель ПСРМ Игорь Додон вызов в прокуратуру по делу «Энергокома».

«Если нынешняя власть думает, что вызывая меня в прокуратуру, упадут цены на газ или электричество, то она ошибается. Когда появляются проблемы и общество недовольно подорожаниями из-за некомпетентности властей, они вызывают меня в прокуратуру. Все попытки изменить общественную повестку этими телешоу не изменят положения дел. Вы не избавитесь от недовольства людей, вызывая меня в прокуратуру»,- заявил Додон.

В то же время он подтвердил свою готовность сотрудничать с властью для поиска решений по выходу из кризиса.