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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 января 370505 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 января 370505 излечившихся
22 января
21:10 2022
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На сегодняшний день в стране 370505 человек прошли лечение и 10513 умерли от инфекции COVID-19.      

На 22 января в Молдове подтверждены  407003 случая заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 13713 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 20332 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1856 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 161 в крайне тяжелом состоянии(20 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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