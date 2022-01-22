На сегодняшний день в стране 370505 человек прошли лечение и 10513 умерли от инфекции COVID-19.

На 22 января в Молдове подтверждены 407003 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 13713 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 20332 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1856 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 161 в крайне тяжелом состоянии(20 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).