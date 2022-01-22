Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 января 370505 излечившихся
22 января
21:10 2022
На сегодняшний день в стране 370505 человек прошли лечение и 10513 умерли от инфекции COVID-19.
На 22 января в Молдове подтверждены 407003 случая заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 13713 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 20332 человека находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1856 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 161 в крайне тяжелом состоянии(20 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).