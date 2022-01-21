Поставщик природного газа – компания Moldovagaz обратилась в НАРЭ с требованием увеличить тариф на голубое топливо для бытовых потребителей до 15,59 леев за кубометр (с учетом НДС). Причиной для такого шага называется увеличение закупочной цены.

Так, согласно запросу компании тариф для бытовых потребителей должен вырасти с 10 196 до 14 437 леев за тысячу кубометров (без НДС). В Молдове НДС на поставки природного газа применяется по ставке 8%. Таким образом, итоговая цена составит 15,59 леев за кубометр газа.

«Это решение находится в строгом соответствии с законодательством, оно позволит покрыть расходы и обеспечить выполнение контрактных обязательств»,- говорится в заявлении компании.

Напомним, что в Молдове в ноябре тариф на природный газ вырос в 2,5 раза – с 4,5 до 11 леев за кубометр газа.