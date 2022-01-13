«Майя Санду отказалась в обмен на скидки внедрить план «Козак 2», который намного опаснее, чем первый. И? «Наши» призывают ее отправиться в Москву и целовать руку за «дешевый газ», – пытается пристыдить своих единомышленников Стурза.

Напомним, что после подписания нынешним правительством РМ протокола с «Газпромом» внутренний тариф на газ увеличился в два с половиной раза. Министр Спыну на этой неделе заявил, что в феврале цены для конечного потребителя могут вырасти до 14 леев. Между тем, в последние дни вновь отчетливо звучали опасения об остановке подачи газа из-за неплатежей, предусмотренных контрактом с Москвой. При этом премьер Гаврилица умудрилась продемонстрировать абсолютную некомпетентность в элементарных вопросах действия договорных отношений, публично заявив, что власти страны не получили предупредительных писем от «Газпрома» и поэтому Молдове якобы ничто не грозит. На кого рассчитана такая несуразица непонятно, во всяком случае, многие жители нашей страны могли бы рассказать премьеру ПДС о том, как их, без никаких уведомлений, отключали от подачи электроэнергии за долги в пару сотен долларов, а не за астрономические задолженности в миллионы. К счастью, «Молдовагаз» 13 января сообщил, что платежи за декабрьские поставки проведены, но как будет складываться ситуация в феврале пока не ясно. Очень многие жители попросту не будут в состоянии оплатить за тепло, подорожавшее втрое, что неизбежно поставит «Молдовагаз» перед неразрешимой задачей, выхода из которой у нынешних правителей-русофобов нет.