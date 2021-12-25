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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 декабря 360211 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 декабря 360211 излечившихся
25 декабря
20:40 2021
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На сегодняшний день в стране 360211 человек прошли лечение и 9605 умерли от инфекции COVID-19.    

На 25 декабря в Молдове подтверждены  374349 случаев заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 2085 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 10792 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 650 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 105 в крайне тяжелом состоянии(20 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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