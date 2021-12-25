На сегодняшний день в стране 360211 человек прошли лечение и 9605 умерли от инфекции COVID-19.

На 25 декабря в Молдове подтверждены 374349 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2085 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 10792 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 650 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 105 в крайне тяжелом состоянии(20 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).