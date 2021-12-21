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Газета "Кишиневские новости"

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Власти Молдовы прогнозируют рост цены на газ в январе 2022 года

Власти Молдовы прогнозируют рост цены на газ в январе 2022 года
21 декабря
12:05 2021
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Министр инфраструктуры и регионального развития, вице- премьер Андрей Спыну заявил, что тариф на природный газ для бытовых потребителей может быть пересмотрен в январе 2022 года. В зависимости от стоимости газа на международном рынке тариф в Молдове может вырасти или снизиться, пояснил чиновник.

«На цену на газ для граждан Молдовы влияют котировки на международном рынке. Когда цены в мире упадут, Агентство по регулированию в энергетике потребует пересмотра тарифа. Если цена значительно вырастет, то в начале января это повлияет на тариф», – отметил Андрей Спыну.

Уточним, что стоимость природного газа в Европе за один день выросла на 7 процентов – до 1700 долларов за тыс. кубов.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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