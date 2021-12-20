Партия социалистов Республики Молдова дала оценку прошедшему второму туру выборов генерального примара муниципия Бельцы, назвав произошедшее 19 декабря постыдным фарсом, скомпрометировавшим процесс демократических выборов в стране.

«Результаты второго тура выборов генерального примара муниципия Бельцы продемонстрировали полную потерю доверия жителей северной столицы Молдовы и к действующему генпримару Николаю Григоришину, и к режиму Майи Санду, негласно поддерживавшего его. Никогда ещё прежде в истории Молдовы явка избирателей на выборы не была столь низкой. Бельчане выставили жирную «двойку» и Григоришину, согласившемуся участвовать в этом неприглядном шоу, и действующей власти в стране.

Партия социалистов считает, что после произошедшего нынешний состав Центральной избирательной комиссии не может объективно исполнять свои функции. Призываем подать в отставку тех членов ЦИКа, которые участвовали в этом беззаконии.

Партия социалистов не рассматривает Николая Григоришина в качестве легитимного мэра муниципия Бельцы. Считаем необходимым проведение новых выборов генерального примара города Бельцы, с соблюдением всех демократических процедур», – говорится в тексте заявления ПСРМ.