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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 декабря 358118 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 декабря 358118 излечившихся
20 декабря
21:45 2021
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На сегодняшний день в стране 358118 человек прошли лечение и 9521 умер от инфекции COVID-19.    

На 20 декабря в Молдове подтверждены  372429 случаев заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 2560 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 8495 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1013 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 133 в крайне тяжелом состоянии(22 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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