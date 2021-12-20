На сегодняшний день в стране 358118 человек прошли лечение и 9521 умер от инфекции COVID-19.

На 20 декабря в Молдове подтверждены 372429 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2560 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 8495 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1013 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 133 в крайне тяжелом состоянии(22 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).