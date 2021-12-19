В самом начале декабря в нашем издании вышел материал, в котором мы задавались вопросом: насколько правомерно поступает Moldovagaz, намереваясь вписывать в счета на оплату за потребленный населением природный газ текст о том, что компенсации осуществляются благодаря поддержке правительства?

Теперь эти счета уже не только получили, но и оплатили большинство потребителей газа. При этом, извлекая из без того тощих кошельков ассигнации для оплаты за втрое(!!!) подорожавшее тепло в квартирах, люди, по задумке властей, должны не костерить правительство и президента, а испытывать… благодарность. То есть у нас на глазах все высшие чиновники вместо того, чтобы с первого дня назначения на должность круглыми сутками высиживать в приемных поставщика газа, вдруг всполошились буквально за считанные дни до истечения срока контракта. А г-жа Майя Санду и ее ставленница Наталья Гаврилица вообще посчитали ниже своего достоинства каким-либо образом участвовать в важнейших для страны переговорах. В итоге миссия согласования цены на газ досталась вчерашним мальчишкам, не имеющим ни опыта, ни малейшего понятия о том, как вести подобные дела. Как следствие, мало кого удивило то, что министр Спыну полностью провалил схватку с опытным зубром – главой «Газпрома» Миллером.

Нет ни малейшего сомнения в том, что населению Молдовы нанесен колоссальный урон. И произошло это по милости тех, кто упивается полученной по воле случая властью. Их головы настолько вскружила пиррова победа на выборах, что в эти самые головы пришла кощунственная идея вписать в счета на оплату за газ строку о народной благодарности этим самым правителям!.. Мало того, они намерены это повторять все зимние месяцы. Видимо, чтобы никто не забыл, кому обязан поднявшимися втрое ценами за газ. Президенту, премьеру и министрам кажется, что их подданные не разберутся в том, кто во всей этой вакханалии виноват. Они, видимо, утешают себя мыслями о том, что изъятые из наших скудных бюджетов средства для оплаты на взлетевшие до небес цены за тепло в домах удастся смягчить такой иезуитской строкой в счетах в графе о компенсациях: поддержка от правительства… Ну неужели никто не в состоянии вразумить этих чинуш, не способных самостоятельно додуматься, что так поступать низко и недостойно.

Мы уже предлагали позорную строчку в счетах «Молдовагаз» изменить на такую: компенсации из бюджета страны по вине бездарных правителей Молдовы. Такой текст полностью бы соответствовал сути происходящего. Но, поскольку такого самобичевания от нынешних властей ждать трудно, то логично было бы написать, например, так: поддержка из средств бюджета РМ.

P.S. Данную публикацию просим считать официальным обращением в правительство Молдовы и компанию Moldovagaz.

P.S.S. Было бы справедливо, чтобы к моменту отправки счетов за декабрь, которые мы получим к Новогодним праздникам, казус с непотребной позорной строчкой в счетах «Молдовагаз» был бы разрешен.