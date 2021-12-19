На сегодняшний день в стране 357657 человек прошли лечение и 9493 умерли от инфекции COVID-19.

На 19 декабря в Молдове подтверждены 372200 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2561 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 8498 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 806 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 93 в крайне тяжелом состоянии(14 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).