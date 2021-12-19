Понедельник, 20 декабря 2021, 06:06

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 декабря 357657 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 декабря 357657 излечившихся
19 декабря
19:45 2021
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 357657 человек прошли лечение и 9493 умерли от инфекции COVID-19.    

На 19 декабря в Молдове подтверждены  372200 случаев заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 2561 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 8498 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 806 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 93 в крайне тяжелом состоянии(14 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,820,00%
EUR20,03+0,01%
GBP23,57–0,08%
UAH0,650,00%
RON4,06+0,10%
RUB0,24–0,47%

Курсы валют в MDL на 20.12.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд