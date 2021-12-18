На сегодняшний день в стране 357372 человека прошли лечение и 9482 умерли от инфекции COVID-19.

На 18 декабря в Молдове подтверждены 372154 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2538 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 8440 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 734 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 59 в крайне тяжелом состоянии(3 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).