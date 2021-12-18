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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 декабря 357372 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 декабря 357372 излечившихся
18 декабря
19:50 2021
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На сегодняшний день в стране 357372 человека прошли лечение и 9482 умерли от инфекции COVID-19.    

На 18 декабря в Молдове подтверждены  372154 случая заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 2538 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 8440 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 734 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 59 в крайне тяжелом состоянии(3 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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