В ходе работы XVII съезда ПСРМ была представлена ретроспектива последних 10 лет работы команды Партии социалистов. Председатель формирования Игорь Додон заявил, что 18 декабря 2011 года социалисты дали старт политическому проекту, которому было уготовано особое место не только в истории Молдовы, но и всего постсоветского пространства.

«Я горжусь нашей огромной семьей, состоящей из тысяч коллег, активистов и симпатизантов, с которыми мы прошли через сложные этапы в жизни нашей страны. Я выражаю признательность каждому, кто все эти годы голосовал за социалистов и доверил нам свой голос. Заверяю вас в том, что с такой сильной командой мы не разочаруем. Вместе мы добьёмся еще многих побед на благо Молдовы», – отметил Игорь Додон.

В своей речи он также отметил важные для формирования периоды.

«2014-2016 г.г. Это был наш первый опыт деятельности в качестве крупнейшей парламентской партии страны. Мы получили большую фракцию в парламенте естественным путём. Мы никого не покупали и не переманивали в свою фракцию, как это делал Плахотнюк. Впервые проявили себя наши молодые депутаты: Влад Батрынча, Богдан Цырдя, Василий Боля, Григорий Новак, Владимир Односталко и многие другие наши коллеги», – рассказал Додон.

2016-июнь 2016 г.г. был сложным периодом и по словам Игоря Додона у партии, находящейся в оппозиции был самый высокий государственный пост – президента страны.

«В июне 2019 года мы избавили Молдову от режима Плахотнюка. В том, что Плахотнюк остался за бортом – заслуга Партии социалистов! Были долгие дискуссии и внутри партии, и в обществе – создавать ли нам коалицию с откровенно правым, прозападным блоком ACUM ради устранения Плахотнюка. Мы осознанно приняли это решение. И весь гнев Плахотнюка и его придворных обрушился не на ACUM, а на меня, на мою семью и на Партию социалистов. И мы не жалеем о нашем судьбоносном выборе», – рассказал Игорь Додон.

Затем наступил период политической стабильноcти, когда представители ПСРМ возглавляли правительство, парламент и президентскую администрацию.

«Как бы то ни было, молдавский избиратель сделал свой выбор. И мы, в отличие от наших оппонентов и их зарубежных кураторов, этот выбор уважаем», – сказал Додон.