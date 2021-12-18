На данном этапе основная задача состоит в консолидации всех здоровых и патриотических сил общества, заявил лидер ПСРМ Игорь Додон в ходе XVII съезда ПСРМ, который проходил 18 декабря в Кишиневе. Также лидер социалистов уточнил, что ПСРМ является преданной всем целям, указанным в политической программе: суверенитету и независимости Молдовы, социальному равенству, сохранению Молдавской идентичности, прагматичной внешней политике, защите традиционных ценностей.

«Но сегодня настала необходимость в создании массового общенационального протестного движения, которое объединит всех, кто не согласен с нынешним режимом, и кто готов ему сопротивляться. Первый шаг мы сделали в преддверии парламентских выборов, создав с Партией коммунистов Республики Молдова единый избирательный блок и единую фракцию в парламенте. Верим, что наше сотрудничество с Партией коммунистов будет укрепляться. Призываем и другие левые силы к объединению усилий перед лицом общей угрозы.

Мы готовы принять участие в этом едином общенациональном фронте и призываем к этому всех неравнодушных граждан страны.

Партия социалистов, как любое политическое формирование, пережила свои взлеты и падения. Как и любое другое сообщество, состоящее из тысяч живых, активных и энергичных людей, которым небезразлична судьба страны, мы собрались сегодня, чтобы обновить устав партии, представить новую, амбициозную программу, которую партия будет внедрять, вступая во второе десятилетие своей активной деятельности.

Нас ждут новые победы! Я уверен в этом. Я вижу в зале большое количество заряженных на борьбу за справедливость и за благополучную Молдову лиц! Это лишь малая часть огромной семьи активистов и членов Партии социалистов, которые готовы вместе с нами идти по этому нелегкому пути укрепления молдавской государственности и улучшения качества жизни каждого гражданина нашей страны. Уверен – вместе мы обязательно победим!» – заявил Игорь Додон.