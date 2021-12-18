Майя Санду и страны Запада, которые ее поддерживают, несут всю ответственность за происходящее в Молдове. Об этом заявил Игорь Додон в ходе XVII съезда ПСРМ. Он отметил, что люди уже поняли, что представляет из себя новая власть, получив возможность сравнить, как новая власть уничтожает то, что было сделано в 2019-2020 гг.

«О том, что происходит в стране, мы неоднократно предупреждали в ходе двух избирательных кампаний. Если мы ошиблись, то мы бы признали ошибку. Но, к сожалению, и для нас и для всей страны, мы оказались правы», – сказал Додон.

Он обвинил ПДС в том, что данное формирование является партией войны, так как прервала прямой диалог с Тирасполем, открыто говоря об отсутствии перспективы в формате переговоров 5+2.

«Мы предупреждали, что Санду и её команде чужды наши национальные традиции, наша православная вера и семейные ценности. Мы предупреждали, что они первым делам проведут через парламент ратификацию Стамбульской конвенции, которая официально устанавливает «третий пол» и требует ввести в школах «уроки толерантности». Они и ратифицировали эту «Стамбульскую конвенцию», несмотря на сопротивление со стороны Церкви. Причём сделали они это под покровом ночи, в лучших традициях своего партнёра по «Альянсу за евроинтеграцию» Плахотнюка.

Мы предупреждали, что Санду – человек с диктаторскими замашками, что, получив монопольную власть в стране, она пойдёт «по беспределу». И в первую очередь, она попытается подмять под себя прокуратуру, чтобы заполучить в свои руки оружие для расправы над неугодными. Они учинили расправу над генпрокурором Александром Стояногло, что неслыханно в правовом государстве. Они совершенно по беспределу, в лучших традициях своего предшественника Плахотнюка, отменили результаты первого тура выборов мэра города Бельцы, плюнув в лицо подавляющему большинству жителей северной столицы Молдовы», – сказал Игорь Додон.

Он напомнил и о переговорах с «Газпромом», которые нынешняя власть провалила, что привело к закупкам природного газа по очень высокой цене.

«Мы предупреждали, что Санду и её команде абсолютно плевать на людей – на пенсионеров, на людей с ограниченными возможностями, на многодетные семьи, на аграриев, на врачей и учителей. Они отменили принятый нами закон о понижении пенсионного возраста и увеличили стаж для женщины до 34 лет. Зато они в 2 раза подняли зарплаты членам Конституционного суда – в качестве платы за лояльность и за попрание Конституции, многократно совершённое этими судьями», – добавил Додон.