На сегодняшний день в стране 356929 человек прошли лечение и 9466 умерли от инфекции COVID-19.

На 17 декабря в Молдове подтверждены 371850 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2518 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 8210 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1025 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 161 в крайне тяжелом состоянии(35 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).