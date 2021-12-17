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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 декабря 356929 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 декабря 356929 излечившихся
17 декабря
21:05 2021
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На сегодняшний день в стране 356929 человек прошли лечение и 9466 умерли от инфекции COVID-19.    

На 17 декабря в Молдове подтверждены  371850 случаев заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 2518 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 8210 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1025 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 161 в крайне тяжелом состоянии(35 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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