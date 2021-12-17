Попытки с помощью прокуроров склонить народных избранников Гагаузии голосовать за ту или иную кандидатуру на пост председателя Народного собрания Гагаузии представляют собой бандитские приемы, заявил в ходе брифинга для СМИ депутат – социалист Василе Боля.

«Все это Молдова видела и ничем хорошим для тех, кто использует подобные методы, это не закончилось», – напомнил парламентарий.

Поясним, что недавно стало известно, что в отношении фельдшера-нарколога районной больницы Комрата Степана Сариогло, народного избранника Народного собрания Гагаузии, было открыто уголовное дело по факту пассивной коррупции и незаконного оборота наркотиков. Многие аналитики считают, что реальная причина действий прокуроров – это политические предпочтения Сариогло, отказывающегося голосовать за кандидатуру на должность председателя НСГ, которую лоббируют власти.