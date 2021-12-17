Заключение Венецианской Комиссии – предельно ясное. Все, что сделала ПДС в части реформы прокуратуры, противоречит нормам правового государства. Об этом в эфире телеканала Prime заявил Игорь Додон.

Лидер социалистов не верит в готовность ПДС следовать рекомендациям экспертов комиссии и отменить поправки в закон.

«Что сделают они? Думаю, ничего. Попытаются интерпретировать. Европейцы молчат. Мои коллеги обратились в посольства США, ЕС и Германии, все молчат. Представьте, что мы бы такое позволили? Нас бы критиковали со всех трибун. Я понимаю, что происходит, но хочу сказать европейским партнерам, что это удар по ним, потому что следующий опрос покажет на 15 пунктов меньше поддержки евроинтеграции. И не надо перекладывать вину на Додона или социалистов, обвиняйте себя, потому что люди не понимают», – сказал Додон.

Напомним, что социалисты предложили создать спецкомиссию по пересмотру закона о прокуратуре с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.