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Газета "Кишиневские новости"

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Додон уходит с должности председателя ПСРМ, но остается в партии

Додон уходит с должности председателя ПСРМ, но остается в партии
17 декабря
12:05 2021
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Игорь Додон сказал, что съезд ПСРМ, который состоится 18 декабря, изберёт коллективное руководство и изменит устав партии.

«У ПСРМ не будет председателя партии, будет коллективный орган. Будет 5 -7 или 9 человек – решит Республиканский совет. Коллеги предложили мне остаться, быть в команде. Конечно, я не уйду, потому что я поднимал партию 10 лет. После 18 декабря будет ровно 10 лет с момента моего избрания лидером этой партии. Я буду рядом с ними каждый день, буду помогать. Были голоса, предлагавшие не уходить. Есть и те, кто говорит, что не надо менять устав. Надеюсь, что в субботу будем голосовать единогласно», – отметил политик.

По имеющейся информации на съезде 18 декабря Игоря Додона изберут почетным председателем ПСРМ.

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