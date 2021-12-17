Игорь Додон сказал, что съезд ПСРМ, который состоится 18 декабря, изберёт коллективное руководство и изменит устав партии.

«У ПСРМ не будет председателя партии, будет коллективный орган. Будет 5 -7 или 9 человек – решит Республиканский совет. Коллеги предложили мне остаться, быть в команде. Конечно, я не уйду, потому что я поднимал партию 10 лет. После 18 декабря будет ровно 10 лет с момента моего избрания лидером этой партии. Я буду рядом с ними каждый день, буду помогать. Были голоса, предлагавшие не уходить. Есть и те, кто говорит, что не надо менять устав. Надеюсь, что в субботу будем голосовать единогласно», – отметил политик.

По имеющейся информации на съезде 18 декабря Игоря Додона изберут почетным председателем ПСРМ.