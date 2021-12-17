С нового года тариф на природный газ для бытовых потребителей может вырасти на 30 процентов. Об этом в эфире частного телеканала заявил лидер ПСРМ Игорь Додон. Он считает это неизбежным, так как растут цены на международном рынке.

«Сегодня на европейских биржах цена на газ составила 1700 долларов. Согласованная с россиянами формула приведёт к тому, что цена для Молдовы после 1 января составит 600 долларов, то есть на 30 процентов больше, что будет означать рост тарифа с 11 леев до 15 леев», – сказал Додон.

Напомним, что с 1 ноября тариф на газ в Молдове увеличился с 4,2 до 11 леев.