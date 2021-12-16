Александра Стояногло необходимо восстановить в должности Генерального прокурора после выводов Венецианской комиссии. Об этом заявил вице-председатель парламента, социалист Влад Батрынча. Он отметил, что необходимо изменить закон о прокуратуре с учетом выводов Венецианской комиссии.

«Венецианская комиссия ясно сказала, что закон изменён с нарушениями! Новый состав Высшего совета прокуроров не соответствует законным условиям. Венецианская комиссия высказала и позицию по отстранению Генерального прокурора, посчитав, что отстранение произошло с множеством нарушений. Высказалась и по заместителям Генпрокурора. Там говорится, что в случае отстранения Генпрокурора один из заместителей исполняет должность генпрокурора. Но и заместители были отстранены с нарушениями. Кто-то говорил, что если комиссия даст отрицательный отзыв, закон изменят. Призываю вас восстановить законный порядок», – заявил Батрынча.