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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове хотят восстановить в должности генпрокурора Стояногло

В Молдове хотят восстановить в должности генпрокурора Стояногло
16 декабря
21:35 2021
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Александра Стояногло необходимо восстановить в должности Генерального прокурора после выводов Венецианской комиссии. Об этом заявил вице-председатель парламента, социалист Влад Батрынча. Он отметил, что необходимо изменить закон о прокуратуре с учетом выводов Венецианской комиссии.

«Венецианская комиссия ясно сказала, что закон изменён с нарушениями! Новый состав Высшего совета прокуроров не соответствует законным условиям. Венецианская комиссия высказала и позицию по отстранению Генерального прокурора, посчитав, что отстранение произошло с множеством нарушений. Высказалась и по заместителям Генпрокурора. Там говорится, что в случае отстранения Генпрокурора один из заместителей исполняет должность генпрокурора. Но и заместители были отстранены с нарушениями. Кто-то говорил, что если комиссия даст отрицательный отзыв, закон изменят. Призываю вас восстановить законный порядок», – заявил Батрынча.

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