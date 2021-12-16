На сегодняшний день в стране 356606 человек прошли лечение и 9450 умерли от инфекции COVID-19.

На 16 декабря в Молдове подтверждены 371410 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2587 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 8348 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1025 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 156 в крайне тяжелом состоянии(34 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).