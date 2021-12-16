Депутаты Блока коммунистов и социалистов требуют заслушать министра окружающей среды Юлианы Кантаражиу и главу инспекции по охране окружающей среды Иона Булмагу по вопросу о штрафах, назначенных предприятию Апэ Канал Кишинэу.

«Это преднамеренные действия, атака на стратегическое предприятие, штраф может привести к прекращению поставок воды в Кишиневе. Хотим удостовериться, что были соблюдены все необходимые механизмы и это было лучшим решением», – сказал заместитель председателя постоянной комиссии парламента Раду Мудряк.

Фракция ПДС отклонила инициативу оппозиции.