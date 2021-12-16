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Газета "Кишиневские новости"

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Депутаты парламента заподозрили рейдерскую атаку на Апэ канал Кишинэу

Депутаты парламента заподозрили рейдерскую атаку на Апэ канал Кишинэу
16 декабря
14:15 2021
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Депутаты Блока коммунистов и социалистов требуют заслушать министра окружающей среды Юлианы Кантаражиу и главу инспекции по охране окружающей среды Иона Булмагу по вопросу о штрафах, назначенных предприятию Апэ Канал Кишинэу.

«Это преднамеренные действия, атака на стратегическое предприятие, штраф может привести к прекращению поставок воды в Кишиневе. Хотим удостовериться, что были соблюдены все необходимые механизмы и это было лучшим решением», – сказал заместитель председателя постоянной комиссии парламента Раду Мудряк.

Фракция ПДС отклонила инициативу оппозиции.

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