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Газета "Кишиневские новости"

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ПСРМ предложила создать комиссию для пересмотра закона о прокуратуре

ПСРМ предложила создать комиссию для пересмотра закона о прокуратуре
16 декабря
14:10 2021
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Депутаты-социалисты предложили создать в парламенте спецкомиссию, которая пересмотрит закон о прокуратуре в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

«С целью приведения законодательства к адекватной ситуации предлагаем создать спецкомиссию по пересмотру изменений в законе о прокуратуре, противоречащих выводам Венецианской комиссии. Считаем, что комиссия должна быть создана сегодня. В ее состав должны пропорционально войти все фракции и в разумное время привести законодательство к нормальности, включая закон о прокуратуре», – заявил вице-спикер, социалист Влад Батрынча.

Парламентарии решили обсудить инициативу на Постоянном бюро.

Напомним, что Венецианская комиссия раскритиковала внесённые ПДС в августе поправки в закон о прокуратуре и рекомендовала пересмотреть законодательство.

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Ирина Нам

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