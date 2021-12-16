Депутаты-социалисты предложили создать в парламенте спецкомиссию, которая пересмотрит закон о прокуратуре в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

«С целью приведения законодательства к адекватной ситуации предлагаем создать спецкомиссию по пересмотру изменений в законе о прокуратуре, противоречащих выводам Венецианской комиссии. Считаем, что комиссия должна быть создана сегодня. В ее состав должны пропорционально войти все фракции и в разумное время привести законодательство к нормальности, включая закон о прокуратуре», – заявил вице-спикер, социалист Влад Батрынча.

Парламентарии решили обсудить инициативу на Постоянном бюро.

Напомним, что Венецианская комиссия раскритиковала внесённые ПДС в августе поправки в закон о прокуратуре и рекомендовала пересмотреть законодательство.