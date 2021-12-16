Дома у депутата Народного собрания Гагаузии от Кирсовского избирательного округа № 26 Степана Сариогло, входящего во фракцию Партии социалистов Республики Молдова, проходят обыски.

По неподтвержденной информации это может быть связано с его отказом поддержать на состоявшихся ранее выборах председателя НСГ кандидатуру Дмитрия Константинова. В ряде СМИ отмечалось, что кандидатуру Константинова поддерживает правящая прозападная партия «Действие и солидарность» (PAS). Партия образована 15 мая 2016 бывшим министром образования и ныне действующим президентом Майей Санду.