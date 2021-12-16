Транспортники, протестующие на центральной площади столицы, критикуют министра инфраструктуры Андрея Спыну. Один из водителей заявил о требовании снизить акцизы, что приведёт к уменьшению цены на топливо и снижению тарифа на перевозки.

«Снизить акцизы и все будет хорошо! Я оцениваю работу министра негативно: вознёсся из грязи в князи», – заявил мужчина.

«Сегодня привёз трёх пассажиров, доход 165 леев, а топлива залил на 400. Какой смысл работать? Сегодня в минус, завтра в минус, что будет дальше?» – говорит другой протестующий.