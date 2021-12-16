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Газета "Кишиневские новости"

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Почему в Молдове смертность будет в 5 раз выше, чем в других странах

Почему в Молдове смертность будет в 5 раз выше, чем в других странах
16 декабря
12:55 2021
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Министр здравоохранения Алла Немеренко предупредила, что в Молдове умирают больше людей, чем странах, где прошла массовая вакцинация. По ее словам, этот показатель в 4-5 раз выше, а причина – всего лишь 30%-ный уровень вакцинации по сравнению с 80 процентами в других странах.

«Вакцина – это защита-зонт, который мы не открываем, хотя на улице льёт как из ведра», – заявила Немеренко

Напомним, что Алла Немеренко ранее заявила о намерении ввести новые ограничения, сертификат о вакцинации может стать обязательным вне зависимости от эпидемиологической ситуации.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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