На сегодняшний день в стране 356077 человек прошли лечение и 9434 умерли от инфекции COVID-19.

На 15 декабря в Молдове подтвержден 370951 случай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2646 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 8230 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 1061 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 157 в крайне тяжелом состоянии(37 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).