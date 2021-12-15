Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 декабря 356077 излечившихся
15 декабря
21:10 2021
На сегодняшний день в стране 356077 человек прошли лечение и 9434 умерли от инфекции COVID-19.
На 15 декабря в Молдове подтвержден 370951 случай заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 2646 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 8230 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализирован 1061 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 157 в крайне тяжелом состоянии(37 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).