Четверг, 16 декабря 2021, 05:20

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 декабря 356077 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 декабря 356077 излечившихся
15 декабря
21:10 2021
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 356077 человек прошли лечение и 9434 умерли от инфекции COVID-19.    

На 15 декабря в Молдове подтвержден  370951 случай заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 2646 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 8230 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 1061 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 157 в крайне тяжелом состоянии(37 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,69–0,09%
EUR19,96–0,19%
GBP23,45–0,16%
UAH0,65–0,09%
RON4,03–0,18%
RUB0,24–0,12%

Курсы валют в MDL на 16.12.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд