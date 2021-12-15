Депутаты Блока коммунистов и социалистов передали посольствам ЕС, США и Германии обращение, в котором сделан акцент на конституционные отклонения от европейских стандартов, допущенных правящей партией ПДС при проведении якобы реформы юстиции и процедуры оценки Генерального прокурора. К обращению приложено и заключение Венецианской комиссии.

Депутаты обратились к дипломатам, которые постоянно поддерживают развитие Молдовы в качестве правового государства, с тем, чтобы они оценили дух одобренных ПДС законодательных норм, противоречащих признанным принципам права.

«Пусть озвучат послы свою позицию относительно беззакония, зафиксированного в выводах Венецианской комиссии», – отметил вице-спикер парламента, депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Реакция дипломатов ЕС и США, разумеется, предсказуема. Не могут же клерки этих ведомств высказать то, что на самом деле они думают. Та неизменная поддержка от этих дипмиссий в адрес правления проворовавшихся Плахотнюка и Филата – тому очевидное свидетельство. К тому же глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже озвучила безусловную и полную поддержку новому режиму в нашей стране. Словом, если в ком-то из посланников зарубежья еще остались крохи совести, то они, мучаясь, вынуждены будут исполнить волю своих поводырей.