Четверг, 16 декабря 2021, 05:20

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Министр Алла Немеренко анонсировала новый вал коронавируса

Министр Алла Немеренко анонсировала новый вал коронавируса
15 декабря
15:40 2021
Версия для печати

Власти Молдовы готовят новый пакет ограничений, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко, уточнившая, что из-за возвращающихся из-за границы соотечественников стране грозит новый вал заболеваний.

«Новый вал прогнозируется в конце февраля – начале марта, может, раньше из- за высокой заразности омикрона. Наступают праздники, и молдаване возвращаются домой», – заявила Немеренко.

Она сообщила, что новые ограничения разработаны.

«Специалисты разработали проект решения для Национальной чрезвычайной комиссии, он обсуждается и с представителями бизнеса, которые могут пострадать больше всех. Это означает внедрение сертификата, вне зависимости от зоны и кода. Наиболее опасные места – это большие скопления людей, общественный транспорт, особенно в час пик. Также продуктовые магазины, где много людей, общественные места»,- сказала Немеренко.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,69–0,09%
EUR19,96–0,19%
GBP23,45–0,16%
UAH0,65–0,09%
RON4,03–0,18%
RUB0,24–0,12%

Курсы валют в MDL на 16.12.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд