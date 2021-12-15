Власти Молдовы готовят новый пакет ограничений, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко, уточнившая, что из-за возвращающихся из-за границы соотечественников стране грозит новый вал заболеваний.

«Новый вал прогнозируется в конце февраля – начале марта, может, раньше из- за высокой заразности омикрона. Наступают праздники, и молдаване возвращаются домой», – заявила Немеренко.

Она сообщила, что новые ограничения разработаны.

«Специалисты разработали проект решения для Национальной чрезвычайной комиссии, он обсуждается и с представителями бизнеса, которые могут пострадать больше всех. Это означает внедрение сертификата, вне зависимости от зоны и кода. Наиболее опасные места – это большие скопления людей, общественный транспорт, особенно в час пик. Также продуктовые магазины, где много людей, общественные места»,- сказала Немеренко.