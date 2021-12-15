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Газета "Кишиневские новости"

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Власти Молдовы введут новые ограничения для диаспоры из-за ковида

Власти Молдовы введут новые ограничения для диаспоры из-за ковида
15 декабря
15:40 2021
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Не исключено, что будут введены ограничения для граждан Молдовы, возвращающихся на праздники домой, сообщила министр финансов здравоохранения Алла Немеренко в эфире общественного телеканала.

«Очень многие страны ввели более строгий режим въезда в страну, не только для иностранцев. Даже Румыния ввела, кроме вакцины и наличие теста. Мы учитываем, что многие возвращаются домой, у нас есть праздники по новому и старому стилю. Для некоторых стран, где распространение омикрона велико, мы можем ввести отдельные процедуры – тесты в аэропорту. Сложнее это сделать на наземных пунктах перехода», – сказала Немеренко.

Министр здравоохранения уточнила, что итоговое решение будет принято Национальной чрезвычайной комиссией на следующей неделе.

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