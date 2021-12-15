У ПСРМ будет руководящий коллективный орган, а Игорь Додон будет почетным председателем. Решение будет принято на чрезвычайном съезде партии, заявил Влад Батрынча в эфире телекомпании NTV Moldova

«И до 18 декабря и после ПСРМ остаётся с той же командой. У ПСРМ есть то, чего нет у оппонентов – умение работать в команде. Для нас важно, чтобы партия шла вперёд и побеждала. Мы идём по классической системе, у ПСРМ было и будет коллективное руководство. Мы верим в коллективный разум, коллективные усилия. Господин Додон будет избран почетным председателем, но будет непосредственно участвовать в работе партии. Коллективный орган будет решать и управлять», – объяснил Батрынча.