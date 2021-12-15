Четверг, 16 декабря 2021, 05:19

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Батрынча: Съезд ПСРМ изберет новый руководящий коллективный орган

Батрынча: Съезд ПСРМ изберет новый руководящий коллективный орган
15 декабря
15:35 2021
Версия для печати

У ПСРМ будет руководящий коллективный орган, а Игорь Додон будет почетным председателем. Решение будет принято на чрезвычайном съезде партии, заявил Влад Батрынча в эфире телекомпании NTV Moldova

«И до 18 декабря и после ПСРМ остаётся с той же командой. У ПСРМ есть то, чего нет у оппонентов – умение работать в команде. Для нас важно, чтобы партия шла вперёд и побеждала. Мы идём по классической системе, у ПСРМ было и будет коллективное руководство. Мы верим в коллективный разум, коллективные усилия. Господин Додон будет избран почетным председателем, но будет непосредственно участвовать в работе партии. Коллективный орган будет решать и управлять», – объяснил Батрынча.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,69–0,09%
EUR19,96–0,19%
GBP23,45–0,16%
UAH0,65–0,09%
RON4,03–0,18%
RUB0,24–0,12%

Курсы валют в MDL на 16.12.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд