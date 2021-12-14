Заключение Венецианской комиссии(ВК) по закону о прокуратуре – самое жесткое в истории Молдовы. Об этом заявил социалист Влад Батрынча в эфире телеканала NTV Moldova.

«Заключение Венецианской комиссии – удар по тем, кто верил, что в состоянии изменить закон под себя. Молдова – не изолированная страна, мы часть международных структур, где действуют определенные правила: независимость юстиции, стабильность юстиции, важные нормы для обеспечения равновесия в юстиции (…) это самое жесткое заключение за все 30 лет независимости. Никогда комиссия не была такой критичной», – сказал Батрынча.

Вице-спикер отметил, что выводы экспертов очень четкие: закон о прокуратуре следует пересмотреть, восстановить независимость ведомства и состав Высшего совета прокуратуры.